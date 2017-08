Spagna, identificate tutte le 15 vittime degli attacchi a Barcellona e Cambrils

Lunedì 21 Agosto 2017, 14:02 - Ultimo aggiornamento: 21-08-2017 17:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quindici morti. È il bilancio ufficiale delle vittime degli attentati jihadisti a Barcellona e Cambrils della scorsa settimana. Lo ha detto oggi il ministro degli Interni catalano, Joaquim Font. La polizia ha, infatti, stabilito che Pau Perez: il giovane trovato morto all'interno di un'auto che aveva forzato un posto di blocco sulla Meridiana poco dopo la strage della Rambla, è stato ucciso dal terrorista Younes Abouyaaqoub, in fuga dopo l'attentato.Una stima definitiva, tragica. Nei giorni scorsi ha fatto sperare la storia di Julian, il bimbo di sette anni, australiano e britannico, disperso dopo l'assalto. Nello sciame informativo che ha seguito gli attentati, dopo giorni di ricerche è stato dato per «salvo» e «al sicuro» in ospedale. Una notizia poi smentita dalle autorità: Julian è morto. Tra le vittime anche tre italiani: Bruno Gulotta, Luca Russo e Carmen Lopardo, di passaporto italiano e argentino.Intanto, ancora attimi di paura nella città catalana: poche ore fa piazza Catalunya è stata circondata dalla polizia, chiuse le fermate metro, mentre i turisti sono stati fatti allontanare. Un falso allarme dovuto alla presenza di pacco sospetto lasciato su un autobus: si temeva una bomba, non lo era.