Turchia, 500 italiani bloccati negli aeroporti di Istanbul paralizzata da una nevicata iniziata tre giorni fa

Ci sono anche parecchie centinaia di italiani fra le migliaia di passeggeri in attesa di ripartire dagli aeroporti di Istanbul, colpita da una nevicata giudicata senza precedenti da almeno 12 anni, quando tuttavia il traffico aereo era assai inferiore a quello attuale. Gli oltre 500 italiani che anche da tre giorni attendono di imbarcarsi stanno facendo le spese delle centinaia di voli cancellati. La Turkish Airlines ha annunciato per oggi la cancellazione di 227 voli interni e internazionali dagli aeroporti Ataturk, sul lato europeo, e Sabiha Gokcen, sul lato asiatico.



I voli da e per l'aeroporto Ataturk restano sospesi fino alle 12 di domani. Fino a ieri, erano oltre 600 i voli della Turkish Airlines cancellati. La situazione ha causato notevoli disagi, soprattutto per i passeggeri dei voli internazionali che dovevano rientrare in patria dopo un periodo di vacanza nella città sul Bosforo. La compagnia di bandiera e l'Autorità nazionale per gli aeroporti (Dhmi) hanno consigliato a tutti i passeggeri di monitorare la situazione dei loro voli sul Web o tramite i call-center, prima di recarsi in aeroporto.



«L'ambasciata ad Ankara insieme al consolato generale ad Istanbul ed il consolato a Smirne seguono in stretto raccordo con la Farnesina e in contatto costante con le competenti istanze turche già da diversi giorni la vicenda». È quanto confermano fonti della Farnesina in relazione alle notizie di cittadini italiani che sono bloccati in aeroporti turchi dove da giorni sono stati cancellati centinaia di voli a causa di una fortissima ondata di maltempo. Le stesse fonti precisano poi che «la vicenda è in via di lenta risoluzione con il progressivo miglioramento delle condizioni climatiche».

Lunedì 9 Gennaio 2017, 20:19 - Ultimo aggiornamento: 09-01-2017 21:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA