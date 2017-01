Alla fine il 78,5% degli iscritti M5s ha detto Sì al passaggio del Movimento all'eurogruppo di Alde in Europa. Alle 12 si è chiusa la consultazione indetta ieri a sorpresa da Beppe Grillo per decidere se accettare di cambiare schieramento dentro il Parlamento europeo, passando dagli euroscettici di Efdd, gruppo del grande protagonista della Brexit Nigel Farage, all'Alde, gruppo a vocazione fortemente europeista, di centro, sostenuto in questi anni da figure come Romano Prodi e Mario Monti.

Alde e M5S condividono i valori centrali della libertà, dell'uguaglianza, della trasparenza». Comincia così un testo di accordo, che porta la data del 4 gennaio, tra il Movimento pentastellato e il gruppo Ue guidato da Guy Verhofstadt e che, già da questa mattina, gira sul web ed è rilanciato su Twitter.

«Riforma dell'eurozona» e «i diritti e libertà» sono alcuni dei titoli principali del testo che, di fatto, ripercorre alcuni punti sottolineati ieri nel post di Beppe Grillo.

Lunedì 9 Gennaio 2017, 13:00 - Ultimo aggiornamento: 09-01-2017 13:52

Intanto on line stamattina già girava il testo dell'intesa. «