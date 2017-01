Castellabate, posti auto per diversamente abili utilizzati indebitamente

Mercoledì 4 Gennaio 2017, 10:38 - Ultimo aggiornamento: 04-01-2017 10:38

Permessi per i posti auto destinato ai diversamente abili utilizzati indebitamente a Castellabate. A scoprirlo sono stati gli agenti del comando di Polizia municipale, guidati dal comandante Massimiliano Falcone, che hanno iniziato ad effettuare nei giorni scorsi una serie di controlli generalizzati su tutti i contrassegni per disabili nel comune di Castellabate.Dai primi controlli, risulta che alcuni dei contrassegni siano ancora in possesso di persone che risultano decedute.Si presume che i contrassegni vengono abusivamente utilizzati dai parenti, per cui dal comando municipale sono partite le prime diffide per la restituzione dei permessi. «Nel caso siano venuti meno i requisiti per il possesso e per evitare denunce e sanzioni - fanno sapere dal Comando - si invitano i cittadini di Castellabate a consegnare i permessi presso gli Uffici della Polizia Municipale di Santa Maria».