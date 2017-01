Mercoledì 11 Gennaio 2017, 17:58 - Ultimo aggiornamento: 11-01-2017 17:59

Prevenzione cardiologica, al via a Salerno lo screening gratuito. Domani, per l’intera giornata, nella farmacia di via O. Petrillo sarà possibile sottoporsi ad un check-up cardiologico. Si tratta di un servizio innovativo, proposto per la prima volta dalle farmacie comunali aderenti al circuito del Consorzio Farmaceutico Intercomunale. Si inizierà domani dalla farmacia comunale Salerno 2. Per l’intera giornata, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 20, sarà possibile sottoporsi ad un check-up per il monitoraggio della funzionalità cardiaca. Basteranno quindici minuti per eseguire il check-up cardiologico, attraverso il quale sarà possibile rilevare tutte le eventuali alterazioni del ritmo cardiaco. Il referto sarà disponibile entro le 24 ore successive. “Parte nelle nostre farmacie comunali - spiega il presidente del CdA del Consorzio Farmaceutico Intercomunale Andrea Inserra - un’altra innovativa attività di prevenzione che, di fatto, va ad implementare una vasta gamma di servizi integrativi già disponibili per l’utenza. Tenere sotto controllo la salute del cuore è fondamentale, non solo per coloro che soffrono di cardiopatie o che sono soggetti a rischio”.