Belen «scandalosa» con il figlio Santiago. Pioggia di critiche per il video su Instagram

Mercoledì 11 Gennaio 2017, 20:26 - Ultimo aggiornamento: 11-01-2017 21:19

è sempre al centro dell'attenzione, come è noto, e i followers la seguono numerosi e assidui. In molti però sono sempre attenti a cogliere i suoi passi falsi e criticarla, come in questo caso. La showgirl argentina ha infatti postato un video di una scenetta che vede protagonista lei e il figlioLe critche sono piovute su Belen per ilrivolto al figlioletto, considerato da alcuni troppo "". Ecco alcuni esempi dei commenti critici: "E tu saresti una buona madre? Ma per favore, ti devi solo vergognare", "Sembra che tu stia facendo del sesso orale...Ma con tuo figlio. Sei scandalosa come questo video".Ovviamente la platea web dei seguaci della showgirl si è divisa e in molti la difendono così: "Io con mia figlia faccio la stessa cosa, e nessuno mi da della pervertita.. a me sembra un bambino felice e dolcissimo.. e questo sicuramente è merito della mamma e del suo papà. Ha semplicemente leccato via della panna dal faccino del figlio".Insomma Belen divide il pubblico tra pro e contro spesso e volentieri. Ma in qualche modo riesce sempre a far parlare di sé.