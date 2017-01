Borriello vola in Brasile per fare la corte alla modella: lei però non sembra interessata

Stessa vista...emozione unica! Love u Rio ❤ #nofilter Una foto pubblicata da Marco Borriello (@marcoborriello) in data: 27 Dic 2016 alle ore 13:56 PST

Lunedì 9 Gennaio 2017, 14:56 - Ultimo aggiornamento: 09-01-2017 15:30

Nuovo amore perIl cuore del calciatore batterebbe per la modella brasilianaal punto di aver fatto la follia di raggiungerla in questi giorni.Borriello dimostra ancora una volta di preferire la bellezza sudamericana dopo. Secondo quanto scrive “Novella 2000” Marco è volato fino a Brasile pervederla e farle una corte serrata. Borriello è volato a Rio De Janeiro prima di Natale, dopo aver incontrato Dayane nel corso di una cena privata organizzata a Milano.Sembra però che la bella modella non sia interessata al corteggiatore e lo abbia confidato alle sue amiche. Dayane avrebbe confidato alle sue amiche più care di non essere interessata alla corte del campione, pur ritenendolo un uomo molto affascinante. La Mello è stata a lungo la compagna del modello, dal quale ha avuto una figlia.