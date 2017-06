Domenica 18 Giugno 2017, 18:40 - Ultimo aggiornamento: 18-06-2017 19:45

è una personalità sul web, ma forse è il caso di dire "era", perché il suo account è pieno di insulti in questo momento. Il ragazzo è stato infatti. Jones raccoglieva con i suoi video su YouTube (spesso cover di canzoni famose) milioni di visualizzazioni.I poliziotti lo hanno fermato mentre stava per prendere un volo all'. Lo Youtuber è accusato diin chat. Il fatto si sarebbe ripetuto anche con un'altra 14enne, mentre Jones è 23enne.Già in passato il ragazzo era stato al centro di uno scandalo, per aver fatto ballare twerking ad alcune minorenni, sempre in chat, ma con unsi riabilitò agli occhi dei fan dichiarando "Non avrei dovuto farlo ma non ho mai fatto girare scene di nudo". Alla luce dei fatti, la confessione non era veritiera.