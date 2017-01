Federica Pellegrini in piscina col tacco 12, sfoggia le super pinne regalate da Fazio

Mercoledì 11 Gennaio 2017, 09:44 - Ultimo aggiornamento: 11-01-2017 10:29

In piscina col tacco 12.dopo la partecipazione a Che tempo che fa su Rai 3, per l'intervista di prammatica con, ha subito utilizzato il regalo a sospresa del conduttore. Da un pacco colorato infatti, durante la trasmissione, erano uscite due«Il mio sogno si avvera» ha poi commentatosu twitter, pubblicando la sua foto in piscina con ai piedi le nere pinne trasformate in uno spericolato modello di calzatura avveniristica. Un divertissement per Fede, che a metà dicembre ai campionati italiani assoluti di Riccione ha vinto la sua medaglia numero 110.