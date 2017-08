Leonardo Di Caprio e Kate Winslet insieme a Saint Tropez 20 anni dopo "Titanic"

PSA- #LeonardoDiCaprio & #KateWinslet reunited after 20 years. Our hearts can finally go on💕 (📷: Best Image/BACKGRID) Un post condiviso da Us Weekly (@usweekly) in data: 16 Ago 2017 alle ore 15:38 PDT

Sono trascorsi vent'anni dal film che ha commosso tutto il mondo, "Titanic", e i due attori protagonisti sono cresciuti come anche le loro carriere.non hanno mai smesso di volersi bene. E di tanto in tanto passano del tempo insieme. Sono stati fotografati a Saint Tropez in vacanza.I due divi sono temporaneamente nella villa di lui in Francia. Le foto della "reunion" sono diventate virali e mostrano la coppia in piscina in costume da bagno. Sembrano molto vicini e qualcuno si domanda se non possa nascere l'amore dopo tutto questo tempo."Tra me e Leo non c’è mai stata una storia d’amore, lo so che tutti sono convinti del contrario", disse lei tempo fa, "C’è solo una grandissima amicizia, avallata dal fatto che lui mi ha sempre visto come un ragazzo e non come una ragazza. Non lo sono mai stata in quel senso, per lui".