Screen Actors Guild Awards 2022: trionfano Will Smith e Squid Game

Nella notte italiana si è tenuta la 28esima edizione degli Screen Actor Guild Awards, premi assegnati dal sindacato degli attori a coloro che fanno parte della stessa associazione. Negli ultimi anni, la premiazione ha acquistato una rilevanza sempre maggiore per quanto riguarda la tanto discussa stagione dei premi, diventando un pò (insieme ai Bafta e a Golden Globe), sull'assegnazione dei premi Oscar.

APPROFONDIMENTI PREMIO OSCAR 2021 Oscar 2022, l'Academy taglia ufficialmente otto premi dalla... LE NOMINATION Oscar 2022: tutte le nomination ai premi cinematografici più... IL PREMIO OSCAR Oscar 2022, Sorrentino candidato agli Oscar con È stata la...

Mai come quest'anno i SAG hanno cambiato le carte in tavola in diverse categorie. Ormai assicurata sembra essere la vittoria di Will Smith e Ariana DeBose nelle categorie miglior attore protagonista e miglior attrice protagonista. Sempre più aperta è invece la lotta nelle categorie miglior attore non protagonista e miglior attrice protagonista. Per quando riguarda i premi televisivi a trionfare è stato il fenomeno sud-coreano Squid Game.

Tutti i candidati

Sorprendono le poche candidature di The Power of The Dog di Jane Campion, favoritissimo in vista degli Oscar 2022. Poche nomination (e di conseguenza nessun premio) anche per Dune, il kolossal da 165 milioni di dollari di Denis Villeneuve. Sorpresa assoluta della serata è CODA che sembra abbia conquistato il cuore di votanti.

Tutti i vincitori:

Miglior attore protagonista

Javier Bardem – A proposito dei Ricardo

Benedict Cumberbatch – Il potere del cane

Andrew Garfield – Tick, Tick … Boom!

Will Smith – Una famiglia vincente – King Richard

Denzel Washington – The Tragedy of Macbeth

Miglior attrice protagonista

Jessica Chastain – Gli occhi di Tammy Faye

Olivia Colman – La Figlia Oscura

Lady Gaga – House of Gucci

Jennifer Hudson – Respect

Nicole Kidman – A proposito dei Ricardo

Miglior attore non protagonista

Ben Affleck – The Tender Bar

Bradley Cooper – Licorice Pizza

Troy Kotsur – I Segni del Cuore (CODA)

Jared Leto – House of Gucci

Kodi Smit-McPhee – Il potere del cane

Miglior attrice non protagonista

Caitríona Balfe – Belfast

Cate Blanchett – La fiera delle illusioni – Nightmare Alley

Ariana DeBose – West Side Story

Kirsten Dunst – Il potere del cane

Ruth Negga – Passing

Miglior cast cinematografico

Belfast (Focus Features)

I Segni del Cuore (CODA) (Apple Original Films)

Don’t Look Up (Netflix)

House of Gucci (MGM/United Artists Releasing)

Una famiglia vincente – King Richard (Warner Bros)

Migliori stunt cinematografici

Black Widow

Dune

The Matrix Resurrections

No Time to Die

Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli

Miglior attore protagonista in una serie drammatica

Brian Cox – Succession

Billy Crudup – The Morning Show

Kieran Culkin – Succession

Lee Jung-Jae – Squid Game

Jeremy Strong – Succession

Miglior attrice protagonista in una serie drammatica

Jennifer Aniston – The Morning Show

Jung Ho-yeon – Squid Game

Elizabeth Moss – The Handmaid’s Tale

Sarah Snook – Succession

Reese Witherspoon – The Morning Show

Miglior attore protagonista in una serie comedy

Michael Douglas – Il metodo Kominsky

Brett Goldstein – Ted Lasso

Steve Martin – Only Murders in the Building

Martin Short – Only Murders in the Building

Jason Sudeikis – Ted Lasso

Miglior attrice protagonista in una serie comedy

Elle Fanning – The Great

Sandra Oh – The Chair

Jean Smart – Hacks

Juno Temple – Ted Lasso

Hannah Waddingham – Ted Lasso

Miglior attore protagonista in una miniserie o film televisivo

Murray Bartlett – The White Lotus

Oscar Isaac – Scene da un matrimonio

Michael Keaton – Dopesick

Ewan McGregor – Halston

Evan Peters – Omicidio ad Easttown

Miglior attrice protagonista in una miniserie o film televisivo

Jennifer Coolidge – The White Lotus

Cynthia Erivo – Genius: Aretha

Margaret Qualley – Maid

Jean Smart – Omicidio ad Easttown

Kate Winslet – Omicidio ad Easttown

Miglior cast in una serie drammatica

The Handmaid’s Tale (Hulu)

The Morning Show (Apple TV Plus)

Squid Game (Netflix)

Succession (HBO)

Yellowstone (Paramount Network)

Miglior cast in una serie comedy

The Great (Hulu)

Hacks (HBO Max)

Il metodo Kominsky (Netflix)

Only Murders in the Building (Hulu)

Ted Lasso (Apple TV+)

Migliori stunt in serie comedy o drammatica

Cobra Kai

The Falcon and the Winter Soldier

Loki

Mare Of Easttown

Squid Game