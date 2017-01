Scene hard con un cavallo, Cicciolina fa causa a Google: «Non sono io»

Martedì 10 Gennaio 2017, 15:21 - Ultimo aggiornamento: 11 Gennaio, 09:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA

: vedere il suo nome associato alla scena di sesso con un cavallo, in un vecchio film hard degli anni '80, non le va proprio giù. E cosìha deciso di fare causa al colosso del web: ha chiesto la rimozione dei link che portano al filmato all'interno del motore di ricerca e un risarcimento recordi diL'ex star del cinema a luci rosse ha affidato il caso al suo avvocato: oltre al risarcimento per i danni di immagine,ha chiesto anche quello delle spese legali, che ammonterebbe a circa 9 milioni di euro."Nel motore di ricerca di internet l’associazione di ‘' con il ‘' ha determinato gravissimi pregiudizi trattandosi di un suggerimento di ricerca del tutto infondato contrario al vero diffamatorio e lesivo della reputazione personale e professionale, ragion per la quale diffida Google Inc., in persona del legale rappresentante pro-tempore, a rimuovere tale associazione ed a risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali nella somma di 70 milioni di dollari in favore di Ilona Staller" ha commentato l'avvocatoLa pornostar spiega che nel film, realizzato da Schicchi negli anni '80, c'è una scena di sesso con un cavallo, ma non è stata lei a girarla. "È un'altra ragazza che si vede arrivare dal boschetto… anche perché la zoofilia è un genere che non mi è mai piaciuto. È vero che nei miei spettacoli c'era il serpente e l'arca di Noé ma sesso con animali mai".