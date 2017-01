Tiziano Ferro: «Ora che si può sono pronto a sposarmi»

Giovedì 5 Gennaio 2017, 17:29 - Ultimo aggiornamento: 05-01-2017 18:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vuoi perché in tv è andato molto bene il programma Stato civile su Raitre. Vuoi perché le unioni civili sono ormai legge, sta di fatto che anche Tiziano Ferro è pronto a sposarsi. Quando e con chi non si sa ancora (ma un po' di mistero fa sempre suspence per una popstar), sta di fatto che il diretto interessato ha ammesso di essere pronto a farlo. L'ha detto al vicedirettore di SkyTg24, Flavio Natalia, in un'intervista speciale dal titolo Tiziano Ferro: è finita un'epoca, in onda domani alle 21:30 su SkyTg24 (e in replica sabato alle 15:30 sui canali 100 e 500 di Sky e su SkyTG24, canale 50 del digitale terrestre). Niente più sere nere, dunque, per il cantautore.Nell'intervista si parla delle canzoni, del nuovo tour e dell'amore, appunto. Sul matrimonio Ferro ha le idee più chiare: "Non pensavo sarei mai stato in grado di poterlo fare. Adesso che si può fare devo dire che spesso ci penso. Cinque anni fa, forse perché lo vedevo impossibile, avrei risposto mah, non vedo perché, invece oggi quasi quasi… Spero solo di non infilarmi in qualche storia solo per farlo, perché poi si fa quella fine lì!”. Lo dice con il sorriso in volto, però in fondo quelle nozze a ogni costo, solo per la voglia matta e irrefrenabile di farle, lo turbano un bel po'.Al contrario invece dei suoi numeri. Quelli sì che vanno a gonfie vele. Il cantautore di Latina festeggerà il 7 febbraio come super ospite del Festival di Sanremo un altro anno di grazia. Al teatro Ariston nel 2015 ha già ottenuto una lunga standing ovation, al termine di un'esibizione definita straordinaria dagli addetti ai lavori. Il suo nuovo album di inediti Il Mestiere della Vita, ha già conquistato il terzo disco di platino, dopo solo quattro settimane dalla pubblicazione. A giugno il cantautore tornerà negli stadi con il Tiziano Ferro Tour 2017 che ha già venduto oltre 200mila biglietti. Dopo il raddoppio del concerto milanese a San Siro, doppio appuntamento anche allo Stadio Olimpico di Roma: il 28 e il 30 giugno.Nello speciale di SkyTg24 il cantautore spiega come è nato il suo nuovo album, ripercorrendo la sua lunga carriera, dai primi passi come corista fino al successo internazionale. Si parla anche del nuovo tour negli stadi e della vicenda del secondary ticketing.