Osimhen, post contro l'agente di Kvaratskhelia: «Sei un pezzo di ***, non nominarmi mai più»

Ennesimo caso social pronto a scoppiare in casa Napoli. Stavolta i protagonisti sono Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia, le due stelle che hanno portato lo scudetto in città lo scorso anno. Ieri l'agente del georgiano aveva parlato in una intervista proprio di Osimhen: «Finirà in Arabia in estate, invece Khvicha non si trasferirebbe mai lì nemmeno per un miliardo» le parole riportate da 1TV.

A rispondere al procuratore Mamuka Jugeli ci ha pensato direttamente Osimhen, impegnato in questi giorni nel ritiro della nazionale nigeriana per la Coppa d'Africa: «Caro Mamuka Jugeli, sei un pezzo di sporcizia e una vergogna. Sono imbarazzato dal tuo modo di ragionare, idiota! Non nominare mai più il mio nome» le parole del nigeriano che ha pubblicato direttamente su Instagram.