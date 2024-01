Senza ali non si vola. Il Napoli sogna di tornare a respirare aria d'alta quota e per questo si sta concentrando anche e sopratutto sugli esterni offensivi. Le ali, insomma, prima ancora dei rinforzi che pure servono come il pane in difesa e a centrocampo. Sia con qualche colpo in entrata, sia provando a blindare i suoi pezzi pregiati. In tre parole Ngonge, Kvaratskhelia e Politano. Il primo è un esterno offensivo di proprietà del Verona che ha disputato un ottimo girone di andata con gli scaligeri (5 gol e 2 assist) ed è finito sul taccuino di alcuni club di prima fascia. Tra questi ieri è spuntato prepotentemente anche il Napoli campione d'Italia.

APPROFONDIMENTI Napoli-Salernitana, Mazzarri lancia Simeone contro il mal di gol Azzurri a -22 punti: nessuno ha fatto peggio in Serie A Dragusin va in Premier: gli azzurri virano su Nehuen Perez

Il costo dell'operazione si aggira sui 12 milioni di euro. Cyril Ngonge, 23 anni, che piace anche alla Fiorentina (i viola però non sarebbero disposti ad andare oltre i 9 milioni), si è rivelato determinante nella passata stagione per la permanenza del Verona in massima serie a suon di gol, culminati con la doppietta nello spareggio salvezza con lo Spezia (conclusosi 3-1 per gli scaligeri al Mapei Stadium). L'attaccante belga - che può giocare anche come seconda punta - è legato al Verona fino al 2026, ma gli scaligeri hanno un'opzione di rinnovo per altri due anni. L'Hellas però ha necessità di fare cassa ed è probabile che ceda i suoi pezzi pregiati al migliore offerente. Il Napoli al momento è in pole. L'interesse del club azzurro per Ngonge potrebbe far pensare ad un imminente addio di Matteo Politano, finito negli ultimi tempi sui radar mediorientali, tentato dagli sceicchi che offrono ponti d'oro. Niente di tutto questo. Le due cose non sono propedeutiche. Anzi. A quanto pare Politano - secondo miglior realizzatore del Napoli fino a questo momento con 5 reti (a due gol da Osimhen) - attende ancora di parlare con De Laurentiis per trattare del prolungamento del contratto (che scade nel 2025) con relativo adeguamento economico. A quanto pare l'incontro è stato fissato la settimana prossima proprio negli Emirati Arabi tra l'agente del calciatore e la proprietà durante le Final Four di Supercoppa Italiana.

Da una fascia all'altra, il Napoli si ritrova a dover gestire la delicata situazione di Khvicha Kvaratskhelia. L'agente dell'attaccante georgiano Mamuka Jugeli, infatti, ha confermato l'interesse di alcuni top club europei, accendendo la spia dell'emergenza in casa Napoli che rischia di perdere uno dei suoi pezzi da novanta. «Ho avuto contatti con tanti club non solo Psg e Real Madrid, ma De Laurentiis lo lascerà andare via? Ci sono anche Barcellona e Manchester, ma tutto avverrà a tempo debito - ha detto Jugeli - Khvicha è un giocatore eccezionale ed è tra i primi tre al mondo. Ero sicuro che avrebbe fatto bene alla prima stagione in massima serie, ma nessuno poteva immaginare che sarebbe diventato il migliore. Tuttavia, continuava a dire, guarda cosa farò. Adesso aspetta qualcosa di meglio». Parole chiare che fanno da contraltare alle aspettative dello stesso agente che nei mesi scorsi aveva aperto ad una trattativa con il Napoli, lasciando intendere che si aspettava un ritocco dell'ingaggio. «Il presidente è una bravissima persona, mantiene tutto ciò che promette aveva detto - Khvicha avrà sicuramente ciò che si merita nel prossimo futuro». Già, il futuro. A questo punto quello del georgiano è nelle mani di Adl. Il patron, intanto, continua a trattare con l'Udinese per l'arrivo di Samardzic e di Perez. Il primo è un centrocampista offensivo la cui operazione si aggira sui 25 milioni di euro (pronto un quadriennale per il giocatore con opzione per il quinto anno) ed a breve è attesa la fumata bianca; Perez è un 23enne difensore argentino, prima alternativa a Dragusin conteso da Premier e Bundesliga.