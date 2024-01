Napoli, -22 punti: nessuno ha fatto peggio in Serie A rispetto al 2022/23

Da 50 a 28 punti. Meno 22 lunghezze in un solo anno: se alla fine del girone d'andata dello scorso campionato gli azzurri di Luciano Spalletti sembravano lanciati verso lo scudetto - poi vinto a fine anno - oggi in Serie A nessuno fa peggio della squadra allenata da Walter Mazzarri, che ha perso ben 22 punti rispetto a un anno fa. Nessuno male come il Napoli: l'Empoli si ferma a -12 punti rispetto allo scorso anno, l'Udinese a -11 e la Roma "solo" -8. Ad aver incrementato il proprio bottino, invece, soprattutto Inter (+11) e Fiorentina (+10).