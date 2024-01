Napoli, Dragusin va in Premier: gli azzurri virano su Nehuen Perez

Si è scatenata una vera e propria asta internazionale per Radu Dragusin, il difensore del Genoa che era entrato anche nel mirino del Napoli poche settimane fa. Il numero di pretendenti, però, è aumentato giorno dopo giorno: oltre agli azzurri e al Tottenham in Premier League, nelle ultime ore si erano aggiunte alla lunga fila anche il Milan e soprattutto il Bayern Monaco, prima che gli Spurs chiudessero di fatto l'affare per il calciatore rossoblu che era valutato oltre 30 milioni dal Genoa e si trasferirà in Inghilterra.

Ecco perché il Napoli avrebbe cercato una alternativa per la difesa di Walter Mazzarri: secondo quanto riportato da Sky Sport quella alternativa si chiama Nehuen Perez, il difensore argentino dell'Udinese che è arrivato due anni fa in Italia dopo essersi formato tra Argentinos Jr e Atletico Madrid. Il difensore classe 2000 non è in lista di sbarco ma l'Udinese - che con il Napoli ha trattato anche Samardzic nelle ultime ore - potrebbe lasciarlo partire in caso di offerta importante.

I friulani avrebbero anche già individuato l'alternativa in difesa: si tratta di Van Breemen del Basilea.