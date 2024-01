Napoli-Dragusin, due nuove pretendenti per il difensore

Non bastava la corte serrata del Tottenham - che nelle ultime ore pure si è rifatto sotto per provare a chiudere quanto prima la corsa - perché ora su Radu Dragusin ci sarebbero anche altri due nuovi club: il Bayern Monaco e anche il Milan.

Secondo quanto riportato da Sky sport, infatti, sul difensore romeno del Genoa ci sarebbe arrivato anche il club rossonero che nelle scorse ore ha chiesto informazioni per l'eventuale acquisto. Ancora nessuna offerta da parte del Milan così come per il Bayern Monaco, che però si sarebbe fatto sotto interessato a rinforzare la difesa a gennaio. L'ultima offerta del Napoli resta quella dello scorso weekend con 20 miloni di parte fissa più eventuali calciatori da inserire nella trattativa, un'offerta che non fa impazzire il club rossoblu.