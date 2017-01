Isola dei Famosi, ecco i nomi dei naufraghi: dalla musa di Siffredi a Wanna Marchi con la figlia

Sono partiti in 16. Sono rimasti in 8. Ma in finale c’è posto solo per 5. Chi saranno? Stiamo per scoprirlo! Benvenuti alla SEMIFINALE dell’#Isola dei Famosi! Una foto pubblicata da L'Isola dei Famosi (@isoladeifamosi) in data: 2 Mag 2016 alle ore 11:52 PDT

Mercoledì 4 Gennaio 2017, 15:43 - Ultimo aggiornamento: 04-01-2017 16:19

MILANO – La nuova edizione dell’è ormai pronta al via e a breve un gruppo di concorrenti Vip sarà pronto a naufragare in Honduras.Con il nuovo anno sono arrivate nuove indiscrezioni per quelli che dovrebbero essere i protagonisti del reality, ed alcuni assicurano una permanenza quantomeno “pepata”: “Nomi bollenti – fa sapere “Chi” - nel cast della nuova Isola dei famosi di Alessia Marcuzzi. Tra i concorrenti ingaggiati c'è la pornostar Malena Mastromarino, detta "la Pugliese", musa dii. MaIena, delegata all' assemblea nazionale del Pd nel 2013, all'Isola accenderà dibattiti e non solo. Confermate e agguerrite anche(che ha la fobia dell'acqua), e la figlia Stefania Nobile”.