Nel prossimo triennio contiamo di effettuare circa 250 nuove assunzioni, continuando nel processo di ricambio e potenziamento del personale. Sui servizi, nel frattempo, da domani (oggi) nell'autostazione di Avellino rendiamo disponibili gratuitamente oltre la metà dei posti auto, per i quali più avanti regolamenteremo la fruizione. Per quanto riguarda l'aspetto commerciale, invece, abbiamo appena firmato il contratto con la McDonald's per l'apertura di un locale di questa catena di fast food nella nostra struttura. Alla vigilia della cerimonia di accoglienza dei 100 neoassunti nell'azienda regionale del trasporto pubblico locale, l'amministratore unico di Air Campania, Anthony Acconcia, annuncia una serie di novità.

Notizie che saranno illustrate questa mattina in occasione dell'incontro previsto, con inizio dalle 9.30, presso la Sala Viaggiatori dell'autostazione di via Fariello e a cui parteciperanno anche il governatore Vincenzo De Luca e il presidente della Commissione Trasporti, Luca Cascone.

Il manager esprime anche un breve giudizio sull'avvio di tutte le partenze dall'hub diventato unico stazionamento dei bus Air in città. Di fronte ad un cambiamento del genere spiega qualche piccolo disagio è fisiologico, anche perché c'è sempre qualcuno non bene informato. Per il resto registro tantissimi apprezzamenti da parte degli utenti. La scelta di partire il 23 dicembre, inoltre, ha favorito una prima fase di assestamento rivolta ad un target meno numeroso, vista la chiusura delle scuole per le vacanze di Natale. La prova del nove ci sarà alla riprese delle lezioni il 9 gennaio prossimo.

L'Air ha dovuto ottemperare ad una precisa volontà dell'amministrazione comunale che, con l'entrata in funzione a pieno regime del terminal unico, ha deciso che i pullman non dovessero più attraversare la città ma effettuare il percorso esterno più breve, eliminando così le vecchie fermate per i mezzi diretti fuori provincia. Un meccanismo che rappresenta un modo diretto per ridurre traffico e smog. Intanto, i nuovi dipendenti dell'azienda regionale del Tpl che prenderanno servizio da oggi saranno presto seguiti da altre new entry. Con questi 100, per ora, già superata quota 1200 unità. La giunta di Palazzo Santa Lucia riprende il manager ha approvato il provvedimento che rinnova il fondo per l'incentivo all'esodo anche per il 2023. Nei giorni scorsi è andato via il 104esimo pre-pensionato. Questa politica, così continuando, ci metterà nelle condizioni di assumere nel prossimo triennio altre 250 unità a fronte di un numero certamente minore di congedi complessivi. L'obiettivo è costruire una pianta organica con personale giovane, motivato e, a dirla tutta, anche a costi più ridotti, potendo andare anche a irrobustire le nostre risorse umane. Altra novità annunciata da Acconcia riguarda la galleria commerciale: Stiamo valutando le tantissime offerte pervenute nell'ottica di effettuare scelte durature nel tempo.

Non ci interessano attività che aprono per pochi mesi ma quelle destinare a restare. Per cui procediamo senza fretta. Anche sulla grande distribuzione le istanze arrivate sono più di dieci, dunque vanno esaminati diversi aspetti. Ciò non toglie che per ogni settore ci possa essere una start-up ma anche in questo caso cerchiamo di cogliere il miglior potenziale. Intanto, però, abbiamo firmato il contratto con la McDonald's che sarà certamente una presenza di grosso richiamo per la clientela. Da oggi, infine, cominciano ad essere disponibili alcuni dei posti auto del garage interrato. In questa prima fase conclude il manager casertano apriremo circa la metà del parcheggio, tra i 110 e i 120 posti che potranno essere utilizzati gratuitamente dagli utenti. In un secondo momento, poi, regolamenteremo la sosta, considerando che i fruitori saranno, oltre ai viaggiatori che giungono con la propria vettura in autostazione, anche clienti dei negozi e del supermercato che saranno aperti nella struttura. Anche su questo aspetto, però, vogliamo fare le cose per bene e capire che tipo di organizzazione dare alla sosta.