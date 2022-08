D'Agostino-Forza Italia ore decisive per la casella del collegio uninominale

Sono giornate frenetiche per il centrodestra sull'asse Campania-Capitale. Mentre a Roma si continua a discutere sulla distribuzione dei collegi, in Irpinia l'attesa all'interno dei riferimenti di partito si fa snervante.

Al centro del dibattito, chiaramente, la candidatura all'uninominale della Camera (l'unico che riguarda nella sua interezza il territorio irpino) che, almeno per ora, vede in pole position un nome in quota Forza Italia. I berlusconiani, nelle prossime ore, a Napoli, proveranno a fare il punto della situazione, innanzitutto attraverso un faccia a faccia tra il commissario regionale Fulvio Martusciello e il coordinatore provinciale Carmine De Angelis, e successivamente con un confronto tra il sindaco di Montefalcione, Angelo Antonio D'Agostino, e i vertici stessi del partito. Nel primo caso, l'obiettivo è quello di disegnare una strategia per l'imminente campagna elettorale, nel secondo, invece, quello di capire se e in che modo si potrà chiudere una trattativa che va avanti da settimane.

I nodi da sciogliere sono molti e, comunque sia, prima che da Roma arrivi l'ufficialità dell'assegnazione del collegio uninominale a Forza Italia, è difficile fare pronostici. D'altro canto, a puntare a quella stessa postazione ci sono anche esponenti degli altri partiti: dal totiano Cosimo Sibilia, deputato uscente, al leghista Salvatore Vecchia, coordinatore provinciale del Carriccio.

Nel frattempo, prova ad organizzarsi il Movimento 5 Stelle. Fino alle 14 di domani i militanti potranno iscriversi, attraverso un'apposita piattaforma, alle parlamentarie per la scelta dei candidati, che dovrebbero svolgersi subito dopo Ferragosto. In pista ci sarà sicuramente il deputato uscente Michele Gubitosa, che nella giornata di venerdì ha anche incassato il sostegno del sottosegretario Carlo Sibilia, non candidato perché al secondo mandato. Pronta a scendere in campo anche Tiziana Guidi, storico riferimento cittadino, così come le ex amministratrici comunali Maura Sarno e Rita Sciscio. Non ha ancora sciolto le riserve, ma potrebbe tornare in corsa, Generoso Testa, tra i fondatori del Meet Up, mentre ha deciso di non essere della partita il capogruppo in consiglio comunale Fernando Picariello. Lentamente, dunque, comincia a prendere forma il quadro delle parlamentarie, ben sapendo che per regolamento sia il consigliere regionale Vincenzo Ciampi che i consiglieri comunali di Mercogliano ed Ariano Irpino, non potranno proporsi.

Intanto, continuano ad agitarsi le acque anche nel campo del centrosinistra. Gli scontri tra il leader di Azione, Carlo Calenda, e i rappresentanti di Verdi e Sinistra che ieri si sono accordati con il Pd, hanno raggiunto vette preoccupanti e il rischio che tutto possa sgretolarsi è altissimo. Sul territorio, chiaramente, si attende di conoscere l'esito del confronto per capire in quale direzione andare. In caso di nascita di un terzo polo centrista, infatti, i calendiani potrebbero anche decidere di unirsi a Italia Viva formando, almeno in Irpinia, una formazione assolutamente competitiva. Non è un caso, d'altronde, che i renziani fino ad ora non abbiano ancora scoperto le proprie carte. Di sicuro, però, a prescindere dalla coalizione, ogni partito dovrà lavorare ad una lista per il proporzionale e trovare una quadra, con il rispetto delle quote di genere, non è semplice.

Tra i calendiani, che sono federati a Più Europa, circolano i nomi di Giovanni Bove, Salvatore Alaia, Maria Rusolo e Rosalia Passaro, cui si aggiungono i radicali Bruno Gambardella e Alfonso Maria Gallo. Diversa la partita tra i renziani dove il consigliere regionale Enzo Alaia, che attualmente sarebbe fuori dai giochi, potrebbe decidere di scendere in campo in caso di nascita di una coalizione centrista. Nel frattempo, però, si scaldano i sindaci, come Beniamino Palmieri di Montemarano e Fausto Picone di Candida.

Sempre nello scacchiere moderato, infine, la truppa di Noi di Centro che, coordinata dal sindaco di Benevento, Clemente Mastella, si prepara ad annunciare la propria squadra. I nomi più accreditati, per il momento, sono quelli di Ciro Aquino, Adele Nigro e Giovanni Centrella, ben sapendo che la partita più importante sarà giocata nel Sannio con la ricandidatura di Sandra Lonardo.