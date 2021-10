Arcella, il giallo dei tir incendiati non c'è disastro ambientale

Resta ancora un giallo l'inferno di fuoco alla Ba.Co. Trans di Arcella di Montefredane. Indagini serrate per cercare di chiarire come si sia scatenato il rogo che ha distrutto undici tir nella notte tra sabato e domenica, sei dei quali erano carichi di merce.

La pista principalmente battuta è quella dell'azione dolosa. Anche se gli inquirenti, almeno in questa prima fase, non scartano altre ipotesi. I soci titolari della ditta di...

