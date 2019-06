Tentata rapina, questa l'accusa che ha condotto i Carabinieri delle Stazioni di Cervinara e San Martino Valle Caudina, provincia di Avellino, a trarre in arresto un 51enne di origini ucraine, residente a Montesarchio, in provincia di Benevento. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, ha tentato di impossessarsi di un Suv, aggredendo il proprietario con uno spray urticante. Il tutto è avvenuto nel comune di Rotondi, in pieno centro. La rapina non è andata a buon fine perché la vittima è riuscita a scappare prima di ricorrere alle cure mediche a causa del forte bruciore provocato dalla spray. Ad assistere all'aggressione c'erano vari testimoni che non hanno esitato ad allertare i Carabinieri. La caccia all'uomo è scattata immediatamente con l'aggressore che è stato intercettato mentre cercava di scappare attraverso dei terreni agricoli della zona. Nel corso della perquisizione, i militari dell'Arma hanno trovato anche lo spray utilizzato per aggredire il proprietario del Suv. Il 51enne è stato condotto in Caserma e dichiarato in stato di arresto.

Venerdì 21 Giugno 2019, 14:01

