Lunedì 23 Settembre 2019, 13:06

La decisione di Pd e Movimento 5 Stelle di presentarsi unite alle elezioni regionali in Umbria «credo che sia positiva, se si governa il Paese e si fa sintesi anche nelle Regioni è sicuramente in segnale positivo». Lo afferma la presidente del consiglio regionale della Campania Rosa D'Amelio. Su una possibile alleanza Pd-M5S anche in Campania, dove si voterà per la Regione nella prossima primavera, D'Amelio ha spiegato: «Sei mesi - ha detto l'esponente dem - sono tantissimi in politica. Io auspico che anche qui ci sia un accordo, ma sappiamo che le cose cambiano di giorno in giorno. Se si potesse realizzare questo accordo anche in Campania ritengo che sia utile, altrimenti a livello locale si andrà separati, questo si deciderà più avanti».