Venerdì 29 Marzo 2019, 12:00

Un uomo incappucciato, con una larga sciarpa a coprirgli il volto, ha appiccato il fuoco ad una vettura parcheggiata sul retro del palazzo dell'Amministrazione provinciale. Il fuoco che ha aggredito immediatamente le gomme della vettura, si è poi esteso ad un'auto parcheggiata accanto.Solo per caso le fiamme non hanno attaccato una terza vettura con l'impianto a gas che sarebbe potuta esplodere. Momenti i tensione nella mattinata di ieri in pieno centro. Le vetture sono andate completamente distrutte e la colonna di fumo che si è alzata ha invaso il palazzo della Provincia. Per precauzione gli uffici sono stati evacuati per circa due ore.Nei pressi della piazzola destinata al parcheggio dei dipendenti, era in corso - in piazza Libertà - la manifestazione per gli ottanta anni dei vigili del fuoco. L'immediato intervento dei vigili ha evitato che i danni fossero maggiori, diverse le abitazioni sporgono sullo slargo e le fiamme si sono alzate alte.Sono andate distrutte una Dacia Sandero e una Ford Fiesta, appartenenti a due dipendenti dell'amministrazione, un'impiegata e un ex cantoniere.I due, insieme ad altri impiegati di palazzo Caracciolo, sono stati sentiti dalle forze dell'ordine. Al lavoro gli uomini della Volanti guidati dal vice questore Elio Iannuzzi che ha raccolto anche le testimonianze di passanti e residenti della zona.