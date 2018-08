CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 28 Agosto 2018, 11:00

MONTORO - Ancora una autovettura bruciata. A finire questa volta nel mirino è stata una giovane ragazza residente nella frazione Banzano. La sua Fiat Panda era parcheggiata, come sempre, nei pressi dell'abitazione in via Monte. Un'area recintata, quindi di non facile accesso e situata a pochi metri dalla casa. Chi ha messo in atto l'azione criminosa non si è preoccupato dell'ostacolo e di poter essere visto. In piena notte ha cosparso la Panda di liquido infiammabile e appiccato il rogo. È stato lo scoppio dei pneumatici e dei vetri a svegliare di soprassalto la famiglia della venticinquenne e quelle del circondario.Inutile la corsa verso la vettura; le fiamme si erano già estese a diverse parti della carrozzeria. Pochi minuti ed è stato dato l'allarme al Comando provinciale dei Vigili del fuoco e ai Carabinieri della compagnia di Baiano. Ai primi è toccato domare le fiamme e mettere in sicurezza l'area; agli uomini della caserma di Montoro Superiore, guidati dal luogotenente Alfredo Costantini, iniziare a recuperare indizi utili per le indagini. L'autovettura della venticinquenne è andata completamente distrutta. Una scena che ha lasciato la famiglia sconvolta, così come i residenti della popolosa frazione montorese svegliati dal suono delle sirene dei vigili del fuoco e dell'arma dei carabinieri. Immediate sono partite le indagini da parte dell'arma dei carabinieri che hanno sentito la proprietaria dell'utilitaria e i suoi più stretti familiari.