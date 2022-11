Il 7 settembre il taglio del nastro con il governatore Vincenzo De Luca e una cerimonia in pompa magna ma solo dal 10 ottobre il concreto avvio del suo funzionamento operativo. Da allora sono trascorse 5 settimane eppure l'autostazione Air di Avellino resta ancora una struttura compiuta a metà.

Completamente vuota al suo interno, se si fa eccezione per la postazione di biglietteria e informazioni, ben gestita dal suo addetto, e le toilette. Per il resto, di negozi, supermercati, punti di ristoro, bar e uffici, oltre all'asilo aziendale previsto, neanche l'ombra. L'edificio è completamente vuoto e i passi veloci dei viaggiatori, che non possono prendersi neanche un caffè, sono l'unica traccia di vita che rompe la monotonia del silenzio. Sui locali commerciali, già da tempo l'Air Campania ha ricevuto diverse richieste ma l'obiettivo di far quadrare un'offerta commerciale completa e articolata, in aggiunta a qualche perplessità su alcune scelte, impedisce di chiudere la selezione e avviare la fase degli allestimenti. Tra le tantissime istanze anche quelle di Conad e Decò per lo spazio dedicato alla grande distribuzione al piano interrato, come pure di McDonald's e Burger King per una grande panineria.

APPROFONDIMENTI Anziani picchiati, il nodo telecamere Spari al rapper, fu tentato omicidio condanne Casa in fiamme a causa della stufa

Per il momento, a quanto è dato sapere, ancora nessun accordo e così i 52 locali commerciali, distribuiti su tre livelli, non prendono forma. E anche di quello che era stato annunciato come un pezzo del centro direzionale cittadino resta solo un'idea. Ecco perché, dunque, resta sostanzialmente vuoto anche il garage interrato dotato di 221 posti auto e 4 wallbox per la ricarica delle auto elettriche. Sul piazzale, invece, tutto funziona secondo i programmi, in attesa che si possa addivenire ad un accordo con il Comune di Avellino per la cessione di un altro suolo sufficiente ad allestire gli altri 16 stalli necessari a rendere operative le partenze di tutte le linee. Attualmente ce ne sono 24 e l'azienda del Tpl conta di riuscire a portare al terminal di via Fariello anche le corse per Fisciano e Napoli.

L'alternativa, che però passa attraverso una complicata organizzazione dell'interscambio di linee diverse, potrebbe essere data dallo spostamento delle 8 linee urbane lungo il perimetro laterale. Ciò darebbe la possibilità di operare alcuni incastri e dare il via a 40 partenze. In ogni caso, l'opzione implica un cambiamento di strategie che dovrà passare anche per l'ok di Palazzo di Città a cui spettano le scelte sul Piano di Mobilità. Da lunedì, intanto, si sono aggiunti altri servizi, dedicati prettamente al trasporto scolastico. Alle 153 corse al giorno tra urbane ed extraurbane, relative, rispettivamente, ai collegamenti con Atripalda, Mercogliano, Starze, Summonte, Bellizzi e Valle Pesce, e Bagnoli Irpino, Caposele, Chiusano San Domenico, Grottolella, Lapio, Montefredane, Montella, Montesarchio, Parolise, Paternopoli, Pietrastornina, Rotondi, Salza Irpina, San Mango sul Calore, San Potito, Sant'Angelo dei Lombardi, Senerchia, Summonte e Volturara, a via Fariello sono state disposte altre partenze e inserite 11 nuove corse nella fascia oraria 15.10-15.15. Tra queste quelle dal capoluogo dirette a: Mercogliano- Ospedaletto-Pietrastornina-Cervinara-Rotondi, Atripalda-San Potito- Chiusano-San Mango- Paternopoli, Atripalda-Sorbo Serpico-Salza Irpina- bivio di Chiusano-Lapio, Atripalda-svincolo Serino-Solofra, Santo Stefano del Sole-Santa Lucia di Serino-San Biagio-Serino e Volturara Irpina-Cassano-Lioni.

L'obiettivo è stato corrispondere alle esigenze degli studenti pendolari degli istituti tecnici e professionali del capoluogo che, terminando le lezioni poco prima delle 15.00, non riuscivano a prendere l'autobus in tempo e dovevano aspettare la partenza successiva a volte anche per due ore. Stesso schema ma con orari diversi e partenze dallo stadio e piazza Kennedy per le altre destinazioni richieste, tra hinterland, Valle del Sabato e Valle Ufita-Baronia, venendo incontro agli alunni e alle richieste anche di qualche sindaco. L'Air, inoltre, ha implemento anche i collegamenti tra il capoluogo irpino e le stazioni ferroviarie di Afragola e di Caserta.