Sequestro monstre di droga in città. Un 38enne di Avellino nascondeva 8 chili di hashish e circa 600 grammi di marijuana. Ma è stato scoperto e arrestato dagli agenti della Squadra mobile. La droga era destinata alle piazze di spaccio di Avellino e dell'hinterland. Avrebbe fruttato diverse migliaia di euro. L'uomo è stato trovato in possesso anche di due pistole illegali e 67 munizioni, oltre alla somma in denaro di 1180 euro, con molta probabilità provento dell'attività di spaccio. Il tutto era nascosto tra l'auto e tre box nella disponibilità dell'uomo. Il 38enne deve rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e di porto abusivo di armi da fuoco.

Quella degli agenti della Squadra mobile è stata un'operazione mirata. Da tempo tenevano sottocchio il 38enne. E dopo un'attività investigativa, fatta di appostamenti e di raccolta di informazioni, i poliziotti sono entrati in azione. In particolare, l'accurata e costante attività di monitoraggio posta in essere dai poliziotti nei confronti del soggetto, ha spinto alla perquisizione all'interno del veicolo e dei tre box nella disponibilità del 38enne. Perquisizione che è stata poi estesa anche all'abitazione. L'esito è stato dunque positivo. Così la droga è stata scoperta e sequestrata. Non è stato facile scovarla, perché era stata abilmente nascosta. Nonostante ciò, i poliziotti sono riusciti a trovare gli 8 chilogrammi di hashish e i circa 600 grammi di marijuana.

Hanno poi rinvenuto le due pistole semiautomatiche, di cui una marca Beretta calibro 22 con matricola abrasa e una pistola replica modificata, entrambe corredate di caricatori e perfettamente funzionanti. Sequestrati, inoltre, 67 proiettili e 1180 euro, presumibile provento dell'attività illecita di spaccio. A termine degli accertamenti di rito il 38enne è stato tratto in arresto. La Procura della Repubblica ha convalidato il provvedimento. Il 38enne avellinese è stato quindi ristretto nel carcere di Bellizzi Irpino. L'ingente quantitativo di droga era destinato alle piazze di spaccio di Avellino e delle zone limitrofe.

Le indagini non si fermano. Si sta cercando di capire se possano esserci complici dell'arrestato, in considerazione della quantità importante di droga che custodiva. Il 38enne qualora dovessero essere confermate le accuse opera in proprio o per conto di qualche gruppo criminale? Un altro interrogativo riguarda i canali di approvvigionamento della sostanza stupefacente. Le investigazioni dovranno rivelare anche quali erano i destinatari dello smercio. Intanto, l'operazione della Squadra mobile rappresenta un duro colpo al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti nel capoluogo e nei comuni limitrofi. Un risultato importante nella lotta al fenomeno. In tal senso, le attività della polizia di stato, su impulso del questore Nicolino Pepe, sono serrate.

Azioni sul campo, con operazioni di intelligence e di repressione, ma anche di sensibilizzazione. Questo maxi-sequestro di droga segue altre brillanti attività condotte di recente dal personale della questura di via Palatucci. Un notevole quantitativo di sostanza è stato sottratto alla criminalità, quindi viene meno un introito illegale considerevole per le tasche dei pusher. Lo scorso ottobre, sempre la Squadra mobile, fece scattare le manette ai polsi di un 30enne del capoluogo. Il giovane venne fermato nei pressi del casello autostradale di Avellino-Ovest a bordo di un'autovettura.

Nella macchina furono scoperti 168 grammi di marijuana e 8510 euro in contanti. Nella sua abitazione e nel garage vennero poi rinvenuti 754 grammi di hashish, 38 flaconcini di tetraidrocannabinolo, denaro in contanti per 119.985 euro e 53 banconote da 50 euro false. Secondo l'accusa, il 30enne aveva messo in piedi una piazza di spaccio online, attraverso i canali social, tra cui Telegram. Il 38enne comparirà davanti al giudice per le indagini preliminari del tribunale di Avellino, Francesca Spella, per l'interrogatorio in sede di convalida dell'arresto.