Task force contro l'assedio dei ladri, identificate 52 persone

Task force della polizia contro i ladri nel territorio di Ariano Irpino.

Gli agenti hanno presidiato le contrade Serra, Santa Barbara, Manna, Scarnecchia, Torremando ed Orneta, dove insistono numerose abitazioni isolate. All’opera agenti in divisa ed equipaggi in borghese.

Sono state identificate 54 persone e controllati 32 veicoli. In particolare due equipaggi, in abiti civili, impegnati nei controlli, sono intervenuti in serata alla contrada Torremando a seguito di segnalazione della presenza di torce nei campi. Medesimo intervento in un edificio in costruzione.

Quando sono giunti sul posto i poliziotti, i ladri con molta probabilità si erano già dileguati. Il piano straordinario di controllo proseguirà ancora per fermare l’assedio dei ladri.