Truffatori stanati da cinque anziani, salta il piano dei malviventi

Cinque anziani non cadono nella rete dei truffatori e allertano i carabinieri. Tre anziani di Solofra e due di Serino hanno fatto saltare i piani dei malfattori.

Analogo il modus operandi: il malvivente ha contattato telefonicamente le vittime prescelte (di età compresa tra 70 e 90 anni) e, presentandosi come appartenente alle forze di polizia, ha chiesto somme di denaro per evitare l’arresto di un parente, bloccato in caserma per aver provocato con la sua auto un grave incidente stradale.

Anche questa volta le vittime, che avevano bene in mente i consigli che da tempo le istituzioni divulgano per prevenire le truffe agli anziani, si sono avvedute in tempo del tentativo di raggiro e non hanno esitato ad allertare il 112.

Sono in corso indagini da parte dei carabinieri della Compagnia di Solofra finalizzate all’identificazione dei malfattori.