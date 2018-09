Sabato 15 Settembre 2018, 13:43

Non si ferma la controffensiva del comando provinciale di Avellino per il contrasto ai reati predatori. I carabinieri della compagnia di Baiano hanno arrestato un 20enne ritenuto responsabile del reato di furto in abitazione.Ricevuta la segnalazione di un residente, i militari sono intervenuti a Quadrelle dove hanno bloccato il ragazzo mentre tentava di mettere in atto un maldestro tentativo di fuga e, all’esito della perquisizione, lo hanno trovato in possesso di qualche oggetto appena rubato e di una modica quantità di sostanza stupefacente. Approfittando dell’assenza della proprietaria dell’immobile, e dopo aver scardinato con un grosso tondino di ferro la grata e rotto il vetro della relativa finestra, il giovane si era introdotto nell’abitazione prelevando un condizionatore e vari oggetti, rinvenuti in prossimità dell’infisso, pronti per essere asportati.