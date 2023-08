Sono scattati gli accertamenti dei Carabinieri Forestali in viale Italia nel cantiere aperto dal Comune di Avellino per la realizzazione dell'articolato progetto di restyling dell'area. Le verifiche condotte dai militari della stazione sono state coordinate dal comandante del Gruppo Provinciale, il tenente colonnello Fernando Sileo. Da quanto si apprende, si tratta di controlli su impulso del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste che rispondendo ad alcune segnalazioni sui lavori in corso da parte di Legambiente Alveare, sezione del capoluogo irpino, il 9 agosto scorso ha inviato la nota di replica per conoscenza agli stessi Carabinieri Forestali.

Ma soprattutto, l'ha inviata in indirizzo, anche agli uffici di Palazzo di Città. Aggiungendo, in allegato, copia della circolare n. 461 del 5 marzo 2020 che elenca gli interventi considerati incisivi nella «realizzazione di manufatti all'interno dell'area di protezione dell'albero» e delle linee guida per gli interventi di cura e salvaguardia degli alberi monumentali.

In pratica, anche secondo lo stesso Comando, un'indicazione chiara a svolgere degli approfondimenti, in quanto dallo schema delle varie opere a farsi, assunto da Legambiente attraverso gli atti del Comune, il preannunciato impianto di irrigazione delle aiuole del viale avrebbe potuto comportare dei rischi ai due pini monumentali situati ai lati dell'ingresso alla Casa di riposo "Rubilli", edificio dal quale dovrebbe partire la condotta idrica di alimentazione. Da qui il via alle ispezioni che hanno appurato, da una parte come i lavori all'impianto non siano ancora partiti e dall'altra che, schede progettuali alla mano, dovranno prevedere una soluzione diversa da quella prospettata e riportata nelle carte in possesso dell'associazione ambientalista dopo l'accesso agli atti e girate al Ministero e, quindi, arrivate agli stessi Carabinieri Forestali. E se la nota del Mipaaf ha indirizzato i controlli, in parte già eseguiti, è anche evidente che suggerisca, di fronte allo schema acquisito, la realizzazione di una variante progettuale che possa evitare di mettere in pericolo i due alberi monumentali. In caso contrario, la richiesta di parere, obbligatorio e vincolante, allo stesso dicastero non potrà essere elusa. Sugli altri versanti del piano di restyling di viale Italia, però, i militari hanno potuto verificare che i lavori alla sistemazione delle aiuole e ai cordoli si stanno svolgendo a regola d'arte, utilizzando tutti gli accorgimenti del caso.

Così come pare sia cominciato l'intervento sulle ceppaie, con la massima attenzione per evitare qualunque possibilità di contagio di cancro colorato da una pianta malata a una sana. Dunque, su questo aspetto si sarebbe registrata piena soddisfazioni per l'approccio da parte degli addetti dell'amministrazione comunale. Peraltro, appare palese che le eccezioni sollevate da Legambiente abbiano acceso i riflettori sull'intera opera finanziata per circa un milione di euro dai fondi del Programma Integrato Città Sostenibile (Pics). Ciò ha determinato un'ulteriore attenzione che certamente si rifletterà anche sul prosieguo del progetto che il quadro tecnico-economico definisce definitivo-esecutivo nel suo insieme. Ma che evidentemente dovrà essere rivisto in fase realizzativa per quanto concerne il passaggio della condotta di approvvigionamento dell'acqua. Da parte dei carabinieri forestali, intanto, la conferma che l'attività di vigilanza sul cantiere in viale Italia continuerà anche nei prossimi giorni per controllare