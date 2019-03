CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 29 Marzo 2019, 12:00

Massima solidarietà in vista dell'emergenza, ma stop ai rifiuti provenienti da fuori provincia, no ad una permanenza oltre il periodo previsto di immondizia sul territorio. Biancardi all'annuncio di una nuova crisi dei rifiuti (sebbene programmata), chiama a rapporto il capo di IrpiniAmbiente Nicola Boccalone. Una lavata di capo al dirigente dell'azienda totalmente partecipata dalla Provincia. «Ma non ne sapevo niente, ogni attività che sarà svolta d'ora in poi deve essermi comunicata», ha spiegato con fermezza il capo dell'amministrazione. E ha aggiunto anche che i fondi disponibili per effettuare l'adeguamento dell'impianto in vista dell'emergenza, qualcosa come 70 mila euro, dovranno essere gestiti attraverso l'ente.Insomma Biancardi vuol avere la situazione sotto controllo, troppo pesante l'eredità delle ecoballe che sono state depositate per anni a Pianodardine e di cui solo recentemente la provincia si è liberata. «Temo che qualcosa possa andare storto e ci lascino i rifiuti qui, quindi massima attenzione», si è raccomandato con i suoi collaboratori Biancardi.