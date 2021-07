Avellino, camper nel tour-vaccini nei piccoli comuni: obiettivo indecisi

Camper della salute: tutto pronto. Domani si parte. Se gli indecisi non vanno al centro vaccinale è l'Asl di Avellino ad andare da loro. Saranno, infatti, operativi tra 24 ore le unità mobili dove i cittadini potranno fare l'iniezione senza prenotazione. In giornata, l'ente di via Degli Imbimbo dovrebbe annunciare il programma con relative tappe e orari.

Presumibilmente, l'attenzione sarà concentrata sui piccoli comuni o comunque in quelli...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati