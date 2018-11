CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 5 Novembre 2018, 11:00

Vincenzo Ciampi vuole andare fino in fondo. Ieri, nel giorno della festa dell'Unità nazionale e delle forze armate, il sindaco di Avellino ha provato a chiarire un punto cruciale del suo impegno: «Dire, come ha fatto qualcuno degli oppositori, che mi sono creato in aula l'errore ad arte sul Bilancio per farmelo bocciare dal Prefetto e andare a casa è un atto di estrema malafede. Un fatto becero, di pessimo gusto. Immaginare una sorta di delitto perfetto su una delibera scritta non da noi, ma dal dirigente Marotta, è strumentale e inconcepibile».Al netto della sua risicatissima pattuglia consiliare, quindi, Ciampi rilancia: «Io sarò sindaco fino all'ultimo giorno». Intanto, tiene ancora banco il clamoroso cortocircuito verificatosi in Consiglio comunale sabato pomeriggio. La delibera presentata all'aula dall'assessore alle Finanze, Gianluca Forgione, se approvata senza una contestuale altra delibera di dissesto o un emendamento (che poi è arrivato), avrebbe determinato la fine dell'amministrazione. Dopo aver indicato il dirigente Marotta quale responsabile dell'atto, ipotizzando addirittura un provvedimento contro di lui, ora il primo cittadino spezza una lancia in suo favore: «Bisogna anche riconoscere che quando è stata realizzata la delibera sul Consuntivo, ad inizio ottobre, l'amministrazione non aveva ancora deciso nulla tra dissesto e pre-dissesto. Quindi, il fatto che il dirigente abbia inserito al suo interno il riferimento all'articolo 188, che richiama la contestualità di un'altra delibera sul ripiano del disavanzo in caso di pre-dissesto, potrebbe essere avvenuto anche in buona fede. La delibera sul dissesto, infatti, è stata approvata in giunta solo dopo, cioè il 2 novembre».