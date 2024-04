Cancellare documenti dal pc, strappare materiale cartaceo, finanche smontare il pc del proprio ufficio, bonificare dalle microspie gli ambienti.

Nei primi giorni di marzo Gianluca Festa (sindaco di Avellino da ieri agli arresti domiciliari nell'ambito di un'inchiesta sugli appalti pubblici nel capoluogo campano) è stato impegnato a mettere in sicurezza documenti.

APPROFONDIMENTI Avellino, ex sindaco Gianluca Festa arrestato: indagata l'ex vice sindaco Laura Nargi per associazione a delinquere Operazione Dolce Vita: gli appalti del Comune nel mirino della Procura Avellino, Gianluca Festa indagato: ultimo atto, oggi le dimissioni dell'ex sindaco

Quando non riesce a smontare il case del proprio Pc, il sindaco allora chiama un proprio collaboratore e si fa aiutare per trasferirlo altrove. Tutto documentato con intercettazioni audio e video. Successivamente i carabinieri arrivano in municipio per recuperare il computer e il sindaco dichiara che non ne aveva avuto mai uno a disposizione.