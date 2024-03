Si potenziano le squadre per i lavori di consolidamento della parte danneggiata della galleria Starza, nel tratto Ariano Irpino Montecalvo, resa inutilizzabile, lo scorso 12 marzo, da una importante frana che ha coinvolto la linea ferroviaria, determinando la sospensione della circolazione dei treni lungo la linea Bari-Foggia Ariano- Benevento-Caserta.

Ai trenta tecnici e operai già in attività se ne aggiungono altri venti. In pratica si avvierà la demolizione di brevi tratti del piedritto e la progressiva ricostruzione attraverso l'impiego di calcestruzzo fibro-rinforzato.

«Si tratta- fa sapere RFI- di operazioni che dovranno essere eseguite con cautela sia per garantire la sicurezza dell'avanzamento del cantiere sia per la conservazione delle parti strutturali dell'opera tuttora non interessate dal dissesto».

Le operazioni prenderanno il via a seguito della conclusione delle indagini tecniche necessarie a comprendere l'intervento di messa in sicurezza. Inoltre, in galleria, in corrispondenza del pozzo di areazione, si procederà alla rimozione dei detriti che occupano la sede ed al graduale tombamento dello stesso.

Parallelamente proseguono le attività di trivellazioni profonde, fino a 100 metri, necessarie al monitoraggio geologico. L'obiettivo è individuare la natura e la caratterizzazione dei terreni, la profondità della superficie di scorrimento e la quantità d'acqua presente nei sottosuoli. Sarà installato anche un sistema di monitoraggio mediante l'utilizzo di sensori ad ampio spettro che monitorerà lo stato strutturale della galleria. Analogo sistema sarà installato per controllare l'evoluzione del dissesto idrogeologico in superficie, tuttora in atto. Questi sistemi saranno remotizzati presso la Sala Operativa Territoriale di RFI.

Operazioni che richiedono la massima cautela poiché vibrazioni indotte potrebbero compromettere la stabilità delle parti danneggiate, nonché innescare nuovi fronti franosi.

Rete Ferroviaria Italiana sta lavorando, inoltre, per accelerare gli interventi di manutenzione straordinaria sulla tratta interrotta per la frana. Resta valida l'ipotesi di riprendere la circolazione dei treni entro il 14 aprile prossimo.

Intanto la Regione Campania mette le mani avanti a proposito della frana alla galleria di località Starza di Ariano Irpino. In una nota si precisa che l'intervento è in capo alle Ferrovie dello Stato.

Ovviamente, la Protezione Civile Regionale offrirà tutto il supporto necessario. «Tuttavia, questa frana si ribadisce nella stesa nota - è l'ennesimo segnale della fragilità del territorio e della assoluta urgenza di rendere disponibili i Fondi Sviluppo e Coesione per consentire anche di fronte a possibili emergenze, di realizzare gli interventi necessari, visto che sono le uniche risorse destinate al rischio idrogeologico».

Insomma, non manca la polemica, anche se nell'area della frana, che ha danneggiato la rete ferroviaria e un aeratore, si sta lavorando a gran ritmo. Lo sanno tutti che è una corsa contro il tempo. I riflessi negativi su quanto accaduto si fanno sentire su più fronti: sui prezzi dei voli degli aerei e sulla circolazione automobilistica lungo la statale 90 delle Puglie.

L'arteria che già regge con difficoltà il traffico ordinario per la presenza dei cantieri per l'Alta Capacità è alle prese anche con il transito aggiuntivo dei bus sostitutivi di Ferrovie e Italo e di automobilisti che utilizzano mezzi propri per raggiungere Lecce o Roma.

Il sindaco Franza e il Comandante dei Vigili di Ariano Irpino hanno riferito, in un collegamento televisivo per analizzare i disagi derivanti dalla frana a Starza, che è cresciuto negli ultimi giorni il traffico lungo la statale 90.