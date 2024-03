Il paradosso dell'Industria italiana autobus (Iia). L'azienda vince un'altra importante gara per la fornitura di 200 autobus per la Grecia ma l'attività procede ancora a rilento e i sindacati tornano a mettere pressione al Governo: «Subito la convocazione di incontro per discutere della crisi».

L'azienda fa sapere che «presso il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture della Grecia è stato sottoscritto un contratto che prevede l'assegnazione ad Iia della fornitura di 200 autobus Citymood 12 metri Cng Classe 1 Euro 6, mezzi che contribuiranno a raggiungere il triplice obiettivo di potenziare il trasporto urbano, migliorare la mobilità urbana sostenibile e raggiungere un elevato livello di servizio pubblico, contribuendo così alla transizione green della capitale greca». L'intesa è stata firmata dal Ministro Christos Staikouras e dal responsabile estero dell'azienda Danilo Martelli, alla presenza del vice Ministro Christina Alexopoulou e del segretario generale dei Trasporti, Yannis Xifaras.

«Il tender internazionale a cui hanno partecipato diversi competitor - evidenzia l'azienda - ha visto l'affermazione di Iia con il suo Citymood 12 Cng, veicolo dotato di pianale ribassato, accesso per disabili, in grado di trasportare 88 passeggeri e di tutte le ultime tecnologie in termini di sicurezza, consumi e basso impatto ambientale che già circola in migliaia di esemplari nelle nostre città». La consegna dei veicoli, completi di assistenza full service per 5 anni, sarà effettuata in lotti progressivi da completarsi entro il primo semestre del 2025. Si tratta della prima delle commesse estere che dovrà vedere impegnato lo stabilimento di Flumeri. «Oggi - dice il ministro Staikouras - viene compiuto un altro passo importante per rinnovare la flotta di autobus di Atene».

«Sono entusiasta della firma del contratto aggiunge Martelli. È un momento importante per l'azienda che ha l'opportunità di contribuire al programma di rinnovo della flotta di autobus urbani e migliorare il trasporto sostenibile e green nella città di Atene: rappresenta un passaggio fondamentale per un cliente strategico». Quello che appare come un passo in avanti significativo verso il rilancio societario si scontra con un'attività che, nonostante un'ulteriore iniezione di denaro da parte degli azionisti avvenuta nei giorni scorsi, procede ancora a rilento a causa delle difficoltà di approvvigionamento di una parte della componentistica.

I sindacati rilanciano la necessità di tornare al tavolo ministeriale per fare definitiva chiarezza sul futuro e sulla nuova compagine societaria, per comprendere i motivi del ritardo nell'individuazione del partner privato. «In relazione all'ultimo incontro con l'apparato tecnico del ministero scrivono i segretari di Fim Cisl, Fiom Cgil, Uilm, Fismic ed Ugl metalmeccanici nella richiesta al titolare delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso - sottolineiamo che ci è stato comunicato che, nel mese di marzo, sarebbe stato convocato un incontro politico- sindacale sulla vertenza. Siamo a sollecitare una rapida convocazione per proseguire nel confronto finalizzato a trovare una definitiva soluzione per la salvaguardia dei due siti, delle produzioni e dell'occupazione».

I presupposti per il rilancio sembrano esserci tutti: le commesse, il know how dei lavoratori, uno stabilimento attrezzato per produrre anche tre autobus al giorno e un nuovo stanziamento di oltre 20 milioni di euro assicurato dai soci. È fondamentale, a questo punto, fare chiarezza sul nuovo assetto societario per lasciarsi alle spalle le difficoltà che ancora affliggono la società e puntare tutto sul definitivo decollo del progetto di polo unico nazionale di produzione degli autobus.