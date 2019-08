CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 25 Agosto 2019, 10:00

Un anno fa un primo episodio. Nelson Lamberti, il 49enne attentatore del vescovado, aggredì verbalmente alcuni operatori della Caritas proprio davanti al palazzo. Pretendeva soldi e un biglietto del bus per raggiungere Salerno. L'intervento della polizia municipale, con il comandante Michele Arvonio in prima persona, evitò problemi. Poi, Lamberti è finito agli arresti per una violenza sessuale commessa proprio a Salerno. Qui, nella sua città di origine, palpeggiò una donna brasiliana.