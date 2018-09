CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 2 Settembre 2018, 12:30

Vicine di casa e amiche, ma il destino ci ha messo lo zampino e adesso ad unirle c'è una vicenda dolorosa.Una delle due, entrambe hanno 55 anni e sono residenti nella zona di San Tommaso ad Avellino, è stata investita dall'altra. La malcapitata si trova ricoverata in prognosi riservata all'ospedale Moscati di contrada Amoretta, dove è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico che ha tenuto in ansia per ore i familiari.L'operazione s'è resa necessaria per il forte trauma cranico riportato a seguito del violento impatto al suolo. I fatti si sono svolti nella giornata di venerdì. Alle 11 l'incidente in via Pedicini. Qui la vittima è stata travolta dalla vettura condotta dall'altra 55enne, mentre attraversava la strada. Immediato l'arrivo sul posto di un'ambulanza del 118 che ha prestato le prime cure alla malcapitata.