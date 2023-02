Avellino, arrestato latitante fuggito nelle campagne: condannato per violenze

Si era reso irreperibile dopo la condanna passata in giudicato per violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. I carabinieri lo hanno rintracciato e arrestato nelle campagne di Sant'Angelo dei Lombardi. L'uomo, 46 anni, ha tentato di darsi alla fuga a piedi ma è stato raggiunto e bloccato dai militari, che gli hanno notificato l'ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Avellino. I reati contestati fanno riferimento al periodo compreso tra il 2004 e il 2015.