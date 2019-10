CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 5 Ottobre 2019, 08:21

Il Comune di Avellino diffida i furbetti della mensa. Due giorni per pagare o l'ente e la ditta correranno ai ripari. A meno di una settimana dalla partenza del servizio di refezione scolastica negli istituti di competenza di Piazza del Popolo, risultano infatti iscritti 1.344 alunni. Ma i pasti serviti, anche per una precisa volontà politica, sono 1500. Ben 166 utenti, insomma, non risultano registrati al portale web. Dunque i genitori non stanno pagando.