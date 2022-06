Avellino, il sindaco Festa è ottimista: «La metro leggera non porterà il caos»

«A luglio partirà la Metropolitana leggera sulle corsie che già esistono. Non ci sarà alcun caos per la mobilità cittadina. Anzi, siamo ad una svolta amministrativa». Il sindaco Gianluca Festa non teme il combinato disposto tra la pedonalizzazione del centro storico senza tunnel e l'avvio del nuovo sistema di trasporto a basso impatto ancora incompleto. La fascia tricolore fa il punto della situazione sui cambiamenti epocali che la mobilità...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati