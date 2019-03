CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 20 Marzo 2019, 11:30

Si fa sempre più duro ed aspro il braccio di ferro tra i dipendenti della Novolegno, la fabbrica che il gruppo Fantoni ha deciso di cancellare, e la proprietà. La holding friulana ha inviato alle Rsu irpine un comunicato in cui annuncia di collocare in ferie forzate i lavoratori dell'azienda di Arcella di Montefredane fino a data da destinarsi. «A seguito di ripetute segnalazioni pervenute negli ultimi giorni si legge nella nota inviata alle maestranze della Novolegno a firma del direttore di stabilimento, Giuseppe Pitton - si comunica che dalla giornata di oggi e fino a successiva comunicazione, si effettuerà una fermata della linea produttiva per ferie collettive che interesseranno tutto lo stabilimento, fatti salvi alcuni reparti specifici, gli assistenti di produzione, il reparto caldaia, i carrellisti, il reparto manutenzione, il magazzino ricambi, le pulizie, gli uffici e la portineria secondo esigenze organizzative che, quindi, continueranno nella loro normale turnistica».