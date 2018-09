CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 1 Settembre 2018, 12:00

Vincenzo Ciampi fermo al bivio. È la posizione del sindaco in attesa del Consiglio comunale di martedì. Il primo cittadino starebbe valutando quale strada intraprendere per garantirsi un avvenire più stabile o meglio ancora di lunga durata. Anche se la fascia tricolore pentastellata, dopo la vicenda del copia-incolla dei programmi e il duro affondo con la «gogna» degli otto consiglieri di opposizione, evita la stampa, non passa inosservato il viavai dei consiglieri nei pressi delle stanze del primo cittadino. Si è cominciato da Livio Petitto, ex presidente del consiglio comunale e punto di riferimento del Partito Democratico. Anche se l'esponente della corrente decariana, proprio su queste colonne, ha espresso, in modo chiarissimo, di non voler stringere accordi con i 5 Stelle, non si esclude, che nelle ultime ore, però, starebbe pensando a una sorta di larghissima intesa o desistenza per permettere a Ciampi di andare avanti per qualche altro mese senza problemi. Nel nuovo schema rientrerebbe pure Ettore Iacovacci, avvistato per l'intera mattinata di ieri nei corridoi del Municipio, nonchè Costatino Preziosi, che ha speso oltre un'ora del suo tempo per relazionarsi con i consiglieri pentastellati Antonio Aquino e Alfonso Laudonia. Non c'è nulla da meravigliarsi, tenendo conto che tale scelta, in un certo senso rimescolerebbe le carte e metterebbe un freno all'asse Cipriano-Festa-Morano, volendo una maggioranza stabile che permetta al sindaco di governare sempre con gli stessi numeri.