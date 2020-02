Il terminal dei bus si trasferisce definitivamente nel piazzale antistante lo stadio «Partenio-Lombardi». I bus, gradualmente ma al massimo entro venerdì prossimo, abbandoneranno pure gli stalli provvisori di Piazza Kennedy, dove dopo la rivoluzione voluta dal sindaco Gianluca Festa hanno continuato a sostare quelli in partenza per Napoli e Fisciano. Ieri pomeriggio, il primo cittadino ha raggiunto l'intesa con le parti sociali in un incontro che si è tenuto a Palazzo di città. Presenti i segretari generali di Filt Cgil, Luca Napolitano, Fit Csil, Francesco Codella, e Uil Trasporti, Michele Caso. Al tavolo, due rappresentanti di Air Mobilità, Carmine Alvino e Serenella Matarazzo.

Accolte le richieste dei sindacati. La prima: i bus per Napoli e per Fisciano, muovendo dal terminal del piazzale degli irpini, transiteranno per via De Gasperi ed effettueranno una fermata nei pressi di Piazza Kennedy (ancora da individuare, quindi per il momento sarà confermata quella all'esterno del parco urbano) almeno fino a maggio, mentre gli altri percorreranno la Bonatti in modo da non congestionare il traffico cittadino. La seconda: l'amministrazione comunale si è impegnata, in tempi brevi, ad installare i servizi igienici e una struttura per il personale Air e per i viaggiatori nell'area del terminal.

«C'è stata massima disponibilità sia da parte nostra sia da parte dei rappresentanti sindacali», dice il sindaco Festa. «Il terminal dei bus è stato già trasferito definitivamente nell'area antistante lo stadio: si tratta, però, di un percorso graduale che abbiamo avviato da tempo nell'intenzione di modificare la mobilità cittadina. Poi c'è una questione di percorrenza e di tragitti che non è di nostra competenza». Continuerà a essere attivo l'altro terminal di via Fariello (all'esterno del cantiere dell'autostazione) e si lavora all'attivazione di un altro terminal nella porta est.

«Via Fariello sostiene Festa è fondamentale e sarà potenziata: è uno spazio adiacente alla futura autostazione dove saranno ospitati la maggior parte dei bus una volta ultimati i lavori. Nel frattempo, sarà realizzato un altro terminal a Borgo Ferrovia nel parcheggio della Stazione e insieme ad Air stiamo ragionando, in prospettiva, su un capolinea nella zona ovest».

Nelle more, «c'è l'opportunità di garantire all'utenza un passaggio per Piazza Kennedy almeno fino a maggio: ma, ripeto, si tratta di una fase di transizione che dovrebbe normalizzarsi, al massimo entro settembre, quando il terminal della porta est potrebbe essere pronto».

I CONCORSI

E mentre la questione terminal pare risolta, al via le prove preselettive per 76 nuove assunzioni a tempo indeterminato presso l'azienda di trasporto pubblico. Prosegue, infatti, l'iter per l'espletamento del concorso che era stato presentato dal governatore De Luca alla presenza dell'amministratore unico dell'Air Alberto De Sio, confermando così l'impegno della Regione per la mobilità. I posti, come detto, sono 76: di questi, 70 per gli autisti e 6 per specialisti tecnico-amministrativi. In totale sono 2.008 le candidature pervenute a Pianodardine: di queste, 1.772 per il primo profilo e 236 per gli altri. Tenuto conto dell'elevato numero di candidature, l'Air procederà alle prove preselettive, che si svolgeranno a Caserta (presso il Belvedere di San Leucio) e che consisteranno in un test scritto composto da quesiti a risposta multipla, da svolgersi in un tempo predeterminato, sulle materie indicate nell'avviso pubblico pubblicato sul sito di Air Mobilità. Saranno due le sessioni, la prima per gli specialisti il prossimo 21 febbraio, la seconda per gli autisti il 24 e il 25 febbraio prossimi. Il punteggio acquisito in questa fase varrà solo come accesso alla successiva prova selettiva e non sarà utile né andrà a sommarsi con i punteggi delle prove per la formazione della graduatoria finale. Alla prova selettiva accederanno i primi 280 candidati della graduatoria relativa al profilo di autista e i primi 30 per gli specialisti tecnico-amministrativi.

