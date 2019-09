CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 1 Settembre 2019, 14:00

«I pali della Metropolitana leggera sono complessivamente stabili. Il Comune adesso andrà avanti verso il completamento dell'opera».A riferire, ancora in via ufficiosa, gli esiti delle verifiche sui plinti di fondazione della tormentata infrastruttura cittadina, è l'assessore ai Lavori Pubblici, Antonio Genovese. Salvo clamorosi colpi di scena, dunque, non si aprirà un nuovo contenzioso con l'azienda Sirti Spa, aggiudicataria dei lavori. Una relazione dettagliata sul sopralluogo verrà consegnata in settimana all'esponente dell'esecutivo Festa dal direttore dei lavori, Diego Mauriello. Successivamente, le osservazioni emerse saranno al centro di un incontro con il responsabile unico del procedimento, Anna Freda.