Venerdì 29 Marzo 2019, 12:00

Lo hanno trovato ieri sera attorno alle 18 riverso a terra nella sua stanza letto, ancora vestito. Un malore improvviso ha colpito Francesco Saverio Festa, professore di Filosofia politica all'Università di Salerno, che sarebbe morto nella giornata di lunedì. Infatti, non si avevano più sue notizie da quel giorno, quando non si era presentato ai corsi di Storia della Filosofia politica e di Filosofia politica senza avvertire gli studenti, circostanza insolita per Festa che ha subito destato preoccupazione. Nemmeno ieri il professore era in aula. In serata, al Godot Art Bistrot di via Mazas, a pochi passi dalla sua abitazione di via Partenio, avrebbe dovuto partecipare a un seminario sulla crisi della democrazia partecipativa, uno degli eventi organizzati dall'Osservatorio politico sindacale «Gaetano Vardaro» di cui Festa era una delle voci più autorevoli. Non vedendolo arrivare, il proprietario del locale Luca Caserta ha tentato di contattarlo. Il cellulare di Festa ha continuato a squillare a vuoto. Un suo allievo di Salerno che lo incontrava o comunque sentiva telefonicamente quasi tutti i giorni, ha deciso allora di allertare le forze dell'ordine. Gli uomini della squadra volanti, coordinati dal vice questore Elio Iannuzzi, sono giunti sul posto attorno alle 19. Al citofono non rispondeva nessuno. Hanno quindi richiesto l'intervento dei vigili del fuoco che con un autoscala hanno raggiunto il balcone al terzo piano di via Partenio, dove Francesco Saverio Festa viveva da solo dopo la scomparsa, due anni fa circa, della mamma. Forzata la finestra ed entrati in casa, i pompieri hanno rinvenuto il corpo senza vita del professore riverso sul pavimento nella camera da letto. I sanitari del 118 non hanno potuto che constatarne la morte. Più tardi, è arrivato anche il medico legale Lamberto Pianese per un esame esterno del corpo. La Procura ha comunque disposto l'autopsia.