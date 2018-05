CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 31 Maggio 2018, 10:34 - Ultimo aggiornamento: 31-05-2018 10:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una commissione del 20% alla famiglia Preziuso per l'emissione di fatture che giustificavano l'ottenimento di finanziamenti pubblici. È quanto emerge dall'inchiesta della Procura di Avellino sui rapporti tra la Onlus «Noi con loro» e una serie di società che operavano come satellite. L'ipotesi di reato del procuratore della Repubblica Rosario Cantelmo e del procuratore aggiunto Vincenzo D'Onofrio che ha firmato le ordinanze di sequestro preventivo urgente di conti bancari e proprietà dell'Aias è la truffa attraverso la distrazione di fondi pubblici. L'importante lavoro svolto dalla guardia di Finanza ha consentito di ricostruire i meccanismi messi in atto dagli indagati che ovviamente avranno in tutte le sedi modo di poter spiegare i loro comportamenti.