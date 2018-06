CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 1 Giugno 2018, 09:50 - Ultimo aggiornamento: 01-06-2018 09:50

Notificati gli altri provvedimenti disciplinari per gli alunni della scuola media Leonardo Da Vinci di Avellino, protagonisti della zuffa, avvenuta lo scorso 7 maggio, durante l'orario scolastico, nella quale ad avere la peggio fu un 12enne, costretto a far ricorso alle cure dei sanitari. Il collegio dei docenti, riunitosi martedì scorso, dopo una minuziosa indagine interna, avviata dalla dirigente Giustina Monteforte, durante la quale sono stati ascoltati i quattro ragazzini coinvolti nell'episodio di violenza, ha inflitto un giorno di sospensione, con obbligo di frequenza all'alunno, che sin dall'inizio era stato considerato il responsabile dell'aggressione, difeso dall'avvocato Nicola D'Archi - la cui posizione però nel corso dell'istruttoria disposta dalla preside si è alleggerita - un rimprovero verbale alla vittima dell'aggressione per aver pronunciato frasi offensive nei confronti della madre di uno degli alunni coinvolti, e resta l'incognita per un quarto ragazzo che avrebbe reagito alle parole ingiuriose con uno spintone. I tre provvedimenti notificati nella giornata di ieri, fanno seguito alla decisione adottata dalla scuola di sospendere per due giorni, sempre con obbligo di frequenza, il ragazzino che avrebbe effettivamente inferto i calci e pugni al 12enne, così come emerso dalla ricostruzione dei fatti a seguito dell'audizione dello scorso 18 maggio, durante la quale tutti i protagonisti della vicenda furono convocati, congiuntamente ai loro genitori, per chiarire la loro posizione.